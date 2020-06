NAUTICA

ROVIGO Il Cantiere Navale Vittoria, azienda di Adria (Rovigo) specializzata nella progettazione e realizzazione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro, commerciali e da trasporto fino a 100 metri di lunghezza, si è aggiudicato la commessa per la progettazione e costruzione di una unità di tipo Offshore Patrol Vessel destinata alla Guardia di Finanza Italiana. L'imbarcazione, da circa 60 metri di lunghezza, sarà il primo pattugliatore d'altura green della flotta in dotazione delle Fiamme Gialle e verrà impiegata per lo svolgimento delle funzioni di polizia economico-finanziaria in mare.

L'ordine del Comando Generale della Guardia di Finanza ha un valore complessivo di 32 milioni e 400 mila euro (di cui 28 milioni di euro per la piattaforma navale, circa 3 milioni di euro per la fornitura di carburante e 1 milione e 400 mila euro di servizi di assistenza post-vendita) e prevede anche un'opzione per la costruzione di ulteriori 3 unità.

Lungo 60 metri, largo circa 10 metri e con un pescaggio di oltre 4 metri, il nuovo OPV di Casa Vittoria avrà la particolare prua ad ascia o Axe Bow in grado di garantire un'ottima tenuta al mare anche in condizioni meteo-marine difficili e senza dover limitare la velocità e la caratteristica di essere un mezzo a basse emissioni e a ridotto impatto ambientale grazie alla presenza di un motore ibrido. La presenza di due generatori elettrici ausiliari per la propulsione a basse velocità di pattugliamento, circa 8-9 nodi, garantirà livelli di emissioni molto contenute rispetto all'impiego dei tradizionali motori endotermici, ridotto consumo di carburante e rumorosità contenuta, l'ideale per questa tipologia di imbarcazioni che svolge la sua attività a velocità di pattugliamento e cioè a bassa o bassissima andatura.

La consegna dell'unità è prevista entro i 18 mesi dall'avvio dell'esecuzione contrattuale. «Con orgoglio dichiara Luigi Duò del Cantiere Navale Vittoria, azienda da oltre 67 milioni di euro di valore della produzione, ebitda a quota 3 milioni e 400 mila euro nel 2019 e circa 65 dipendenti - annunciamo questo importante risultato arrivato in un momento di difficoltà collettiva che proietta però collaboratori e maestranze in un futuro fatto di crescente impegno e nuove sfide. Siamo fieri di ritornare a collaborare con la Guardia di Finanza del nostro Paese per la quale avevamo già realizzato i pattugliatori gemelli P01 Monte Sperone e P02 Monte Cimone, le più grandi navi mai realizzata per il corpo di Polizia, e di raggiungere un ulteriore e importante primato. Consegneremo, infatti, alle Fiamme Gialle il primo pattugliatore verde della flotta, un vero e proprio concentrato di tecnologia e soluzioni all'insegna della sostenibilità ambientale».

