Camusso dà l'addio alla guida della Cgil Colla-Landini sfida tra passato e industria

IL CONGRESSOROMA Non è un addio facile e glielo si legge in faccia. È triste e anche un po' commossa Susanna Camusso, è normale quando si chiude un ciclo della propria vita. Ieri, dal palco della Nuova Fiera del Levante a Bari, ha tenuto la sua ultima relazione da segretaria generale del più grande sindacato italiano. Lo ha guidato per 8 anni (due mandati) e non sono stati anni facili per il Paese. Camusso avrebbe voluto lasciare una Cgil unita e, invece così non è: attorno alla sua successione si è scatenata una battaglia con la...