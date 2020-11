CAMBIO AL VERTICE

MILANO I Benetton si affidano ad Enrico Laghi, professionista romano di riconosciute capacità negoziali, per gestire una nuova fase, finalmente decisiva, sul futuro di Autostrade per l'Italia. Sarebbe stato il legale della famiglia veneta, Sergio Erede, vicino soprattutto ad Alessandro, a contattare Laghi a inizio settimana chiedendogli la disponibilità ad assumere la presidenza di Edizione, la cassaforte facente capo in parti uguali, ai quattro rami dei Benetton, al posto di Gianni Mion. Ieri il professionista docente di economia aziendale alla Sapienza che nonostante i 51 anni, è sulla breccia dalla fine degli anni 90, ha sciolto la riserva, dopo aver chiesto che sul suo nome ci fosse, da parte degli azionisti, l'unanimità. A metà settimana potrebbero riunirsi l'assemblea di Edizione e il consiglio per formalizzare la nomina. L'incarico avrebbe un'orizzonte temporale di 9-12 mesi.

COMMISSARIO-MEDIATORE

Laghi si è sempre contraddistinto per le sue indipendenza dalle fazioni politiche ed economiche. Entra al vertice di Edizione con un ruolo di garanzia e per affrontare la spinosa trattativa multilaterale fra Atlantia, governo, Cdp e possibili altri investitori interessati ad acquisire Aspi. Prima di procedere alla cessione a Cassa o ad altri, devono essere create condizioni per dare una valutazione alla concessionaria, dipendente dal piano tariffario, finito in una palude perchè Atlantia chiede un ristoro per la caduta dei ricavi Covid mentre Palazzo Chigi fa da sponda all'Art - l'Autorità di regolazione dei trasporti - favorevole a un incremento dei pedaggi più basso dell'1,75% fissato dal Mit. Questo stato di impasse paralizza l'attività di Aspi che può comunque contare sui 900 milioni di prestito ricevuti dalla capogruppo.

In mezzo c'è sempre la politica che, dopo il crollo del Morandi, ritiene i Benetton in vario modo responsabili, e M5S che insiste sulla revoca della concessione autostradale al gruppo veneto, mentre gli sviluppi giudiziari con l'arresto dell'ex ad Giovanni Castellucci, rilanciano le pretese di Cassa depositi che pretende la manleva sul passato.

Ai Benetton serviva dunque un mediatore di esperienza, con rapporti consolidati con gli ambienti governativi per sbrogliare questa aggrovigliata matassa. E Laghi che non è un manager operativo, è stato spesso scelto come commissario per la risoluzione di stati di crisi. Al suo attivo ha molti incarichi di alto livello e complessità: dall' applicazione della legge Bersani su Enel (1999), al concordato preventivo Seat, dalla fusione fra Enel e Enel GP, alle gestioni delle procedure straordinarie di Ilva, ceduta ad ArcelorMittal, ed Alitalia dove ha conosciuto i Benetton, alleati di Fs e Delta nel tentativo fallito di salvataggio. In tempi recenti è stato anche di consulente di Astaldi nel concordato con riserva propedeutivo all'acquisizione dell'azienda da parte di Salini e ha gestiito il delicato arbitrato tra i due rami della famiglia Caprotti per il controllo di Esselunga. Ed è stato fino a giugno scorso anche nel Consiglio dell'Economia del Vaticano.

