VENEZIA «Il mio sogno è cambiare l'Italia attraverso Confindustria come facciamo ogni giorno nelle nostre imprese. E il primo passo per concretizzare questo sogno è diventare presidente dell'organizzazione».

Licia Mattioli è una donna appassionata. Imprenditrice del settore orafo, da 4 anni è vicepresidente con delega all'internazionalizzazione della squadra capitanata da Vincenzo Boccia, in scadenza a maggio. Insieme a Carlo Bonomi e Giuseppe Pasini si è candidata alla guida della Confindustria 2020-2024. Per ora di alleanze e di giudizi sulla gestione Boccia non si può proprio parlare anche se l'impressione è che la sua sia una candidatura non proprio in continuità col leader campano. Questa intervista telefonica è l'occasione per approfondire le sue posizioni, senza fare sgambetti agli altri due imprenditori in corsa.

Quali sono i suoi obiettivi?

«Sto proponendo due tipi di programmi: uno interno e uno esterno. Sul versante interno, punto alla riorganizzazione del nostro sistema confindustriale: venendo da 4 anni di vicepresidenza conosco perfettamente quello che nel sistema funziona e quello che c'è da cambiare».

E sul versante esterno?

«Voglio costruire una squadra di persone molto competenti per realizzare un piano di politica industriale per i prossimi quattro-cinque anni, chi meglio degli imprenditori sa quali sono queste necessità?»

Chi ci sarà nella sua squadra?

«Non posso fare nomi in questa fase: la squadra sarà fatta da persone che hanno singole competenze».

I problemi della macchina di Confindustria?

«Più che dell'attuale macchina le parlerò di cosa vorrei fare se diventassi Presidente. Immagino una Confindustria che abbia non più uno, ma tre centri: da una parte le Federazioni, le categorie e i Territori, con le Regioni e le Province, da un'altra Roma, e infine Bruxelles, sempre più forte. In un mondo che vive di comunicazione, inoltre, dobbiamo essere i primi a raccontare il nostro mondo, quello che vogliamo, perché ci sia più libertà per creare impresa e lavoro. Oggi non è così. In tutte le nazioni che ho visitato ho trovato grande apprezzamento per le nostre aziende e i nostri imprenditori. Che spesso non ritrovo in Italia. Per prima cosa vorrei cambiare questo atteggiamento anti-impresa».

In questi anni è proprio mancata una politica industriale?

«C'è stata poca politica industriale. Bisogna applicare con intelligenza certe riforme. Prendiamo il programma Ue Green Deal 2050. Noi siamo già il Paese d'Europa più avanti nell'economia circolare, dobbiamo vigilare perché le nuove regole vengano applicate a supporto delle imprese».

La politica può veramente dare risposte?

«Si dice sempre che noi italiani diamo il meglio quando siamo ai minimi termini. Ora siamo ai minimi termini: la crescita è dello 0, siamo in quasi stagnazione, è il momento per agire».

Nel frattempo, le esportazioni rallentano.

«Abbiamo fatto passi da gigante nell'export, però continuiamo a esportare molto meno della Germania. Dobbiamo aprire i mercati esteri a molte più aziende. Qui impatta anche l'altro tema: la dimensione delle nostre imprese. Servirebbe un trattamento fiscale dedicato per aiutare la crescita ed eventualmente anche le fusioni».

Le crisi invece si moltiplicano: Ilva, Alitalia, Air Italy?

«Bisogna scegliere subito, non trascinarsi per mesi, anni. Oppure ci creiamo crisi che potrebbero non esserci, come per le trivelle. E qui Confindustria potrebbe davvero dare una mano, come abbiamo fatto a Torino durante la mia presidenza dell'Unione industriali».

Il sistema bancario deve cambiare?

«Sicuramente vanno aperte le maglie del credito per le imprese, ma è con il sistema bancario che dobbiamo dialogare per rivedere gli accordi di Basilea. E per far questo dobbiamo appoggiarci anche alle Confindustrie di Germania e Francia».

Articolo 18 e rapporto con i sindacati?

«Il Jobs Act deve essere confermato e bisogna lavorare molto di più sugli accordi di secondo livello rendendo più snello il contratto nazionale. E il cuneo fiscale deve ridursi».

