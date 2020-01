I CONTI 2019

MILANO Fa un altro passo avanti il Gruppo Calzedonia e archivia il 2019 con un fatturato di 2.411 milioni in aumento del 4,7% (4,4% a cambi costanti) rispetto ai 2.303 milioni del 2018; un fatturato realizzato per una quota sempre più ampia all'estero (il 56%). E destinata a crescere ancora con aperture di nuovi punti vendita soprattutto nei mercati giudicati strategici di Stati Uniti, Cina e Giappone, coronavirus permettendo. L'espansione nell'anno passato ha già portato a 188 negozi in più, dei quali ben 138 fuori dalla Penisola, portando i punti vendita del gruppo veronese a quota 4.859, dei quali 3.103 all'estero. Oltre a premere sull'acceleratore dei marchi storici Calzedonia, Intimissimi e Tezenis, nonché del cashmere Falconeri e dei vestiti da sposa Atelier Emé, l'azienda di cui è patron Sandro Veronesi si prepara poi a insediare oltreconfine quest'anno l'eno-bistrot Signorvino partendo dai Paesi dell'Est Europa. In Italia proseguirà inoltre nell'ammodernamento dei negozi esistenti dei marchi storici della biancheria intima.

OBIETTIVO SOSTENIBILITÀ

Nell'esercizio appena chiuso è intanto aumentato, e non c'è da stupirsene, il volume delle vendite nel canale e-commerce, sostenuto da 200 milioni di investimenti in infrastrutture tecnologiche e digitali. Da un lato sono serviti per integrare sempre più il retail col commercio online; dall'altro a innovare gli stabilimenti, dislocati in Italia, Sri Lanka, Croazia, Romania, Bulgaria, Serbia, Bosnia ed Etiopia. È cresciuta inoltre l'attenzione all'ambiente. Lo scorso ottobre Gruppo Calzedonia ha infatti sottoscritto il Fashion Pact, la coalizione che raggruppa le più significative realtà del settore moda e tessile per un impegno nella sostenibilità. «La sostenibilità e l'impatto ambientale - recita la nota diffusa del gruppo veronese - da sempre temi rilevanti per Calzedonia ora lo saranno in maniera ancora più importante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA