Calzaturiero, export al palo a inizio 2018

INDUSTRIAVENEZIA Settore calzaturiero: le esportazioni italiane sfiorano 9,2 miliardi di euro nel 2017 (+ 3,5%, 2,6 miliardi arrivano dal Veneto, + 4,3%) ma il 2018 si apre con risultati inferiori alle attese (export + 0,1% in valore). Il presidente di Assocalzaturifici Annarita Pilotti: «Avvio tiepido, ma non lasciamoci scoraggiare».Si è aperto al di sotto delle aspettative il primo trimestre del 2018 per il settore calzaturiero. Una ripresa lungamente attesa ma che ancora fatica a palesarsi, nonostante un 2017 archiviato con segni...