CALZATURE SPORTIVEVENEZIA (m.cr.) Doppio cambio al vertice per S.c.a.r.p.a., l'azienda trevigiana tra i leader mondiali nella produzione di calzature da montagna da 96 milioni di fatturato nel 2017 e previsioni di crescita anche quest'anno. Per la prima volta il gruppo di famiglia di Asolo ha nominato un amministratore delegato: si tratta di Diego Bolzonello, ex Ad di Geox. «Questo cambio nella governance dell'azienda è un passaggio molto importante ed emozionante. Segna l'inizio di una nuova fase - avverte Sandro Parisotto - di sviluppo e...