LA CRISI

VENEZIA Crollo delle esportazioni per l'industria calzaturiera nel primo trimestre: - 8,4% in Veneto. In Italia l'andamento della crisi da Covid è ancora più negativo: solo in marzo la caduta è del - 33,7% a volume e - 30% a valore. Giù decisamente anche i consumi interni: nei primi quattro mesi -33,7% a valore e -29,7% a volume.

I dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici parlano chiaro e fotografano una crisi senza precedenti. Impennata nei primi 5 mesi, nel ricorso alla cassa integrazione guadagni (+ 1632%): 6,8 milioni di ore autorizzate contro le 395mila di gennaio-maggio 2019.

«Questi dati non fanno che confermare le tendenze negative emerse già qualche settimana fa - avverte Siro Badon, presidente Assocalzaturifici -. Le imprese hanno infatti accusato nel primo trimestre una flessione media del fatturato pari al - 38,4% con una perdita complessiva settoriale stimata in 1,7 miliardi di euro. Inoltre la cassa integrazione guadagni nel bimestre aprile-maggio ha segnato un aumento complessivo pari al + 2437%, 31,5 milioni di ore autorizzate contro 1,2 milioni dello stesso periodo 2019. È fondamentale che Simest possa erogare un finanziamento alle aziende italiane che partecipano a manifestazioni internazionali in Italia come il Micam in programma a settembre. É necessario avere una quota a fondo perduto di questo finanziamento».

BADON: FONDI DA SIMEST

La rilevazione degli acquisti delle famiglie mostra contrazioni generalizzate in tutti i segmenti merceologici, con flessioni superiori al 30% sia in volume che valore rispetto a gennaio-aprile 2019. Cresce il web: le vendite del fashion nel primo quadrimestre sarebbero cresciute del + 14% in valore, raggiungendo il 23% sul totale spesa contro il 13,1% del 2019. Esportate nei primi 3 mesi dell'anno 52,7 milioni di paia, oltre 9 milioni in meno rispetto a gennaio-marzo 2019, per 2,43 miliardi di euro (pari al -14,7% in volume e al -9,2% in valore). Un trend destinato a peggiorare ulteriormente coi dati di aprile: la produzione industriale calzaturiera ha registrato un - 89,3% dopo il -55,2% di marzo. L'analisi per area geografica mostra cali non trascurabili sia intra-UE che extra-UE. Bene Polonia, la Corea del Sud segna un + 17,2% in valore, limitando la perdita in quantità al -,7%. Pesanti le flessioni in Cina e Hong Kong (-23%), Csi (-23,4%). Male anche gli Usa (-15,2%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA