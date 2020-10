MODA

FIESSO D'ARTICO (VENEZIA) Quella che era solo una collaborazione, seppur ormai di lunga data, è diventata una vera e propria fusione: nei giorni scorsi la rinomata casa di moda francese Chanel, uno dei marchi del lusso più importante a livello mondiale, ha acquisito la maggioranza del ramo produttivo della Ballin, impresa calzaturiera con sede a Fiesso d'Artico. Chanel, già uno dei clienti principali dell'azienda veneziana da circa 20 anni, è infatti entrato con la quota del 60% nella società Nillab Manifatture Italiane S.p.A., società nata dal Calzaturificio Ballin nel cuore del distretto calzaturiero della Riviera del Brenta. Alcuni anni fa Ballin aveva introdotto una semplificazione del suo assetto organizzativo creando due società operative, una la Ballin Project preposta allo sviluppo della rete distributiva e l'altra, la Nillab (ovvero Ballin scritta al contrario), focalizzata invece sulla produzione. Entrambe facenti capo all'azienda di famiglia. L'attività produttiva viene svolta in 2 siti dislocati nel territorio comunale di Fiesso d'Artico, e i suoi maggiori clienti sono le aziende che gestiscono i brand più affermati e famosi a livello mondiale del settore del lusso. Ad oggi è una delle più grandi aziende calzaturiere con i suoi circa 200 dipendenti.

È una nota ufficiale a spiegare la decisione, motivata da interessi convergenti: «L'esigenza per Ballin di appoggiarsi a un partner solido, che possa garantire una visibilità a lungo termine dell'azienda, e la volontà da parte di Chanel di rinforzare una filiera essenziale per la propria attività e quella del lusso nel suo insieme». Entra quindi in modo più solido anche Chanel nel distretto calzaturiero del lusso, dove già si trovano marchi come Louis Vuitton e Saint Laurent, attraverso l'azienda fondata da Giorgio e Guido Ballin, ora guidata dalla seconda generazione della famiglia, Gabriella, Reanna, Alessandro che insieme al marito di Reanna, Roberto Barina, rimasto a dirigere la manifattura, impiega 180 lavoratori producendo per diverse case e alcuni marchi propri per un indotto di circa 35 milioni e 250.000 paia di scarpe l'anno.

Un altro passaggio importante nella storia di questa azienda, che da carattere fondamentalmente familiare ha continuato nei decenni a modificarsi e adattarsi, diventando sempre più strutturata e manageriale, sapendo competere nelle sfide complesse e mondiali odierne e le crisi. Azienda al cui timone resta Roberto Barina, che Il Gazzettino definì, in occasione del 70° anniversario dell'azienda festeggiato in villa Pisani, l'anima creativa ed internazionale dell'azienda.

Oggi per il 75° si festeggia quindi un altro traguardo raggiunto con questa operazione che vede ancora l'azienda proiettata in un futuro di ulteriore sviluppo per tutto il distretto rivierasco. «La famiglia continuerà a seguire il marchio spiegano dalla proprietà - ma resta a livello operativo solamente l'Amministratore Delegato Roberto Barina. Con operazioni di questo genere, non si perde un pezzo d'Italia ma si mette l'Italia in posizione di player mondiale. Già 30 anni fa, la nostra scelta di operare coi grandi marchi è stata vista fuori luogo qui in zona, ma si scorgeva invece un interesse da parte dei grandi gruppi del lusso, che cominciavano a mettere gli occhi sugli accessori. Quello che per altri forse è sembrato una perdita di tempo, noi lo abbiamo visto come una possibilità di sviluppo». La moda femminile, curatissima come si sa fare in Riviera, acquista dunque un altro importante player mondiale. «Far parte di una filiera completa dà la possibilità di guardare avanti con tranquillità conclude la Direzione - Ballin continuerà a servire tutti i propri clienti, dando importanza a tutti i marchi, non sarà una sorta di Chanel-dipendenza: sarà sempre la Ballin che tutti hanno conosciuto».

Sara Zanferrari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA