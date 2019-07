Caltagirone, nel semestre 43,7 milioni di profitti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTIROMA Risultato netto positivo per 43,7 milioni, di cui 25,5 milioni di sua competenza per Caltagirone Spa. Il gruppo, che opera nei settori del cemento, dell'editoria, dei grandi lavori, dell'immobiliare e finanziario, nei primi sei mesi dell'anno ha realizzato un margine operativo lordo di 113,4 milioni (dai 101,6 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso) per l'effetto positivo, pari a 15 milioni, dell'adozione del nuovo principio internazionale IFRS 16 legato al trattamento contabile dei contratti di leasing. Nello stesso periodo...