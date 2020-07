I CONTI/1

ROMA Caltagirone spa resiste al Covid. Si chiude così con un risultato netto positivo per 18,4 milioni, di cui 14 milioni di competenza del gruppo, il primo semestre approvato ieri dal cda della holding presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone.

Numeri che hanno spinto il consiglio di amministrazione a deliberare di nuovo la distribuzione di un dividendo dopo lo stop scattato con l'emergenza Covid in coincidenza con l'approvazione dei conti 2019. Sarà l'assemblea del 10 settembre (il 15 settembre in seconda convocazione) ad approvare la distribuzione di una cedola pari a 0,07 euro per azione.

Nel dettaglio, il gruppo che opera nei settori del cemento, dell'editoria, dei grandi lavori, immobiliare e finanziario, ha poi archiviato ricavi pari a 659,9 milioni in diminuzione del 7,5% per effetto principalmente della diminuzione dei ricavi nei settori del cemento e dell'editoria. Mentre il Margine operativo lordo è stato positivo per 99,3 milioni, in riduzione del 12,5% rispetto allo stesso periodo 2019. Il risultato operativo si è attestato a 20,5 milioni (52,7 milioni nel primo semestre 2019) inclusa la svalutazione di 20 milioni relativa al settore editoriale (testate dei giornali).

LE PARTECIPAZIONI

In crescita il valore delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto a 2,9 milioni (era 2,1 milioni a giugno 2019), compresi gli effetti delle società collegate estere che fanno capo a Cementir Holding e di quelle di Vianini Lavori.

Passando al risultato della gestione finanziaria, è stato negativo per 1,6 milioni (positivo per 503 mila euro a giugno 2019), in calo rispetto al primo semestre 2019 per i minori dividendi incassati su azioni quotate.

Infine, l'indebitamento finanziario netto è pari a 294,2 milioni (era di 272,4 milioni a dicembre 2019) principalmente per le dinamiche relative al flusso di cassa operativo; mentre la variazione positiva pari a 212 milioni sul dato al 30 giugno 2019 (506,2 milioni) deriva dal flusso di cassa positivo della gestione ordinaria e dalla variazione del perimetro di consolidamento relativa al gruppo Vianini. Il patrimonio netto si attesta invece a 2,03 miliardi (2,15 miliardi a dicembre 2019).

