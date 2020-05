LO SCENARIO

ROMA Il consiglio di amministrazione della Caltagirone Spa riunito ieri «per discutere dello scenario macroeconomico e di mercato alla luce degli effetti legati alla pandemia da Covid-19 ed effettuare le opportune valutazioni in vista dell'assemblea ordinaria» dei soci che si terrà in seconda convocazione l'8 maggio, in forma la nota, «invita gli azionisti a formulare ogni più opportuna valutazione, in ottica prudenziale, in merito all'eventuale approvazione della proposta di distribuzione del dividendo» deliberata dal consiglio di amministrazione della holding l'11 marzo 2020. Lo stesso cda, peraltro, «si è riservato di convocare, entro la fine dell'anno, l'assemblea ordinaria degli azionisti per la distribuzione di un dividendo».

LE STESSE REGOLE

Valutazioni in ottica prudenziale emerse dalla riunione del consiglio di amministrazione di ieri, il quale «ha preso atto dell'attuale evolversi dell'emergenza Covid - prosegue la nota della società - della instabilità dei mercati anche derivante dai provvedimenti di contenimento e restrizione delle attività produttive adottati in Italia e all'estero e del fatto che le misure normative di mitigazione degli effetti economici prodotti dell'emergenza Covid emanate risultano applicabili - sottoline la nota - solo in presenza di taluni requisiti, tra i quali la mancata distribuzione del dividendo e che eventuali ulteriori misure potrebbero avere le stesse regole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA