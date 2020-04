L'ASSEMBLEA

ROMA Via libera dei soci collegati in audio-video conferenza al bilancio 2019 della Caltagirone Editore Spa, archiviato a livello consolidato con ricavi per 135,9 milioni (144 milioni nel 2018). L'anno si è chiuso anche con un Margine operativo lordo positivo per 2,5 milioni (810mila euro a dicembre 2018), a fronte di un risultato netto di gruppo negativo per 30,6 milioni dopo la svalutazione di immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 39,8 milioni. La posizione finanziaria netta è stata fotografata a 93,8 milioni (99,1 milioni al 31 dicembre 2018), a fronte di un patrimonio pari a 408,2 milioni. Su proposta del cda non è stato deliberato alcun dividendo.

Inoltre, a seguito delle dimissioni, per sopraggiunti impegni, di Maria Assunta Coluccia (sindaco effettivo) e Patrizia Amoretti (sindaco supplente), l'assemblea, ha nominato la Dorina Casadei quale sindaco Effettivo e Fabiana Flamini quale sindaco supplente, il cui mandato verrà a scadere insieme agli altri componenti i collegio dei sindaci e comunque fino all'assemblea che approverà il bilancio 2020. L'assemblea ha infine nominato Kpmg revisore legale dei conti per il periodo 2021-2029. E ha anche «approvato la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal cda ed espresso parere favorevole» sulla «seconda sezione della medesima relazione».

R. Amo.

