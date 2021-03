I RISULTATI

ROMA L'anno della pandemia si chiude per la Caltagirone Editore con un margine operativo lordo più che raddoppiato (a 5,5 milioni dai 2,5 milioni del 2019), ricavi per 119,9 milioni (contro i 135,9 milioni del precedente esercizio) e una perdita di 44,3 milioni, dopo la svalutazione di immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 57,4 milioni (a fronte del risultato negativo per 30,6 milioni del 2019 con svalutazioni per 39,8 milioni). È il consuntivo di un 2020 segnato dal Covid, spiega una nota, in cui il gruppo ha però «reagito tempestivamente» per «recuperare efficienza in termini di costi riducendo gli effetti economici derivanti dal calo dei ricavi pubblicitari e di quelli di vendita». Inoltre, la total audience (pc o mobile) dei siti web del gruppo ha registrato, a dicembre 2020, 4,93 milioni di utenti unici giornalieri medi con un incremento del 25% rispetto allo stesso mese del 2019. Nel dettaglio, i ricavi diffusionali sono stati pari a 53,3 milioni (-12,4%), con la raccolta pubblicitaria in calo del 12,5% a 60,7 milioni. Mentre la raccolta pubblicitaria su internet, considerando anche la pubblicità per conto terzi, ha registrato un incremento del 7,4% e rappresenta il 24,4% del fatturato pubblicitario complessivo. Lo stesso cda che ha approvato il progetto di bilancio ha deliberato ieri di proporre all'Assemblea di non procedere alla distribuzione di dividendi.

