Caltagirone Editore in utile cresce la raccolta su internet

I RISULTATIROMA Si chiude con un risultato netto positivo per 1,6 milioni di euro, a fronte dei 2,2 milioni euro registrati al 30 giugno 2018, il primo semestre della Caltagirone Editore. I conti approvati ieri dal consiglio di amministrazione archiviano anche ricavi per 66,9 milioni (contro i 70,4 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso) per effetto della contrazione dei ricavi pubblicitari e di quelli diffusionali, spiega una nota della società. La crescita è invece a due cifre (+17,3%) per la raccolta pubblicitaria su internet....