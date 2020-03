I CONTI

ROMA Si chiude con ricavi operativi per 135,9 milioni di euro, contro i 144 dell'anno precedente, il 2019 del gruppo Caltagirone Editore. Nel dettaglio, i ricavi diffusionali, incluse le vendite di copie e abbonamenti digitali, sono risultati pari a 60,8 milioni in calo del 7,7% rispetto al 2018. Mentre la raccolta pubblicitaria ha registrato una flessione del 4,6%, a quota 69,3 milioni. In particolare, i ricavi pubblicitari sulle edizioni cartacee, considerando anche l'attività di raccolta per conto terzi, hanno registrato una riduzione dell'8%.

PER ORA NIENTE INVERSIONE

In controtendenza la raccolta pubblicitaria su internet, considerando anche la pubblicità effettuata per conto terzi, che ha registrato un incremento del 12,9% e rappresenta il 19,9% del fatturato pubblicitario complessivo. Nello stesso tempo, la Total Audience (pc o mobile) dei siti web del gruppo ha registrato a fine anno 3,97 milioni di utenti unici giornalieri medi. Numeri che permettono di evidenziare un margine operativo lordo positivo per 2,5 milioni (rispetto a 810 mila euro del 2018); mentre il risultato netto di gruppo ha chiuso in negativo per 30,6 milioni dopo la svalutazione di immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 39,8 milioni (era stato negativo per 8,3 milioni di euro nel 2018 dopo la svalutazione di attività immateriali per 14,6 milioni). Di qui la decisione del cda di proporre all'assemblea di non procedere alla distribuzione di dividendi.

Il 2019 è stato un anno di ulteriore riduzione dei costi. Nel dettaglio, spiega la nota della csa editrice, il costo del lavoro, pur in presenza di oneri non strutturali pari a 3,2 milioni (1,7 milioni nel 2018) legati principalmente alle operazioni di riorganizzazione di alcune partecipate, ha registrato un decremento dell'1,1%. Senza tener conto di tali oneri non ricorrenti, il costo del lavoro diminuisce di circa il 3,7% rispetto al precedente esercizio. Per il resto, gli altri costi operativi hanno registrato una riduzione dell'11,7% per effetto delle azioni di riduzione dei costi messe in atto dalle società controllate, in modo particolare nei costi per servizi e per effetto dell'adozione del nuovo principio contabile Ifrs 16. Anche il costo delle materie prime registra una riduzione del 5,3% .

Quanto al risultato operativo, esso è negativo per 45,6 milioni (era negativo per 17,4 milioni nel 2018) e comprende le svalutazioni di attività immateriali a vita indefinita, ammortamenti per 6,3 milioni, di cui 3,4 milioni relativi agli ammortamenti per diritti d'uso in base all'Ifrs 16, accantonamenti per rischi per 1,3 milioni e svalutazione di crediti per 691 mila euro. Il risultato della gestione finanziaria è positivo per 5,1 milioni, mentre la posizione finanziaria netta è pari a 93,8 milioni, in calo di 5,3 milioni: il patrimonio netto consolidato è di 408,2 milioni (415,2 milioni al 31 dicembre 2018). Per il futuro, «il trend negativo dei ricavi diffusionali e pubblicitari continua sia a livello di mercato che a livello aziendale» e non ci sono «segni di inversione di tendenza».

R. Amo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

