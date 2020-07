I RISULTATI

ROMA L'effetto lockdown si è fatto sentire anche sui conti semestrali della Caltagirone Editore. Ma è cresciuta la spinta web del gruppo editoriale. La total audience (pc o mobile) dei siti web ha registrato, nel mese di maggio, 4,49 milioni di utenti unici giornalieri medi, in crescita del 35,7% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Tutte le società del gruppo, spiega una nota, «hanno reagito tempestivamente, mettendo in atto interventi in grado di garantire la salute e la sicurezza del proprio personale lavoro ed aumentare l'efficienza operativa al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza». Dunque, «i dati consuntivi dei primi mesi del 2020 hanno comportato un aggiornamento delle previsioni del management», spiega ancora la società, «pur confermando le linee guida strategiche previste a marzo 2020, sebbene all'interno di un contesto generale di riferimento che rimane ancora molto incerto».

Nel dettaglio, i ricavi si sono attestati a 54,6 milioni, rispetto ai 66,9 milioni del primo semestre 2019, per effetto della contrazione dei ricavi diffusionali e di quelli pubblicitari. In particolare, i ricavi derivanti dalla vendita delle edizioni cartacee e digitali dei quotidiani hanno registrato una flessione del 12,3% rispetto al corrispondente dato del primo semestre 2019. Mentre la raccolta pubblicitaria ha registrato un decremento del 25,2%.

Nello stesso tempo, l'azione del gruppo ha spinto i costi operativi a una riduzione del 16,8% rispetto al primo semestre dell'anno scorso attestandosi a 56,4 milioni. Il margine operativo lordo è risultato negativo per 1,8 milioni (negativo per 911 mila euro a giugno 2019). E il risultato operativo è stato negativo per 27,5 milioni (negativo per 4,4 milioni nel primo semestre 2019) anche per effetto delle svalutazioni di immobilizzazioni immateriali a vita indefinita (le testate dei giornali controllati) per 22 milioni. Infine, il risultato netto è negativo per 18,2 milioni (positivo per 1,6 milioni a giugno 2019). Ma pur «di mitigare gli impatti negativi dell'emergenza Covid-19 sui risultati economici, patrimoniali e finanziari», sottolinea la nota, «la società continuerà ad attuare misure volte al contenimento di tutti i costi di natura discrezionale e alla riduzione strutturale dei costi diretti e operativi».

R. Amo.

