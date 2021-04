Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DESIGNUDINE Il gruppo friulano Calligaris ha registrato 142 milioni di fatturato nel 2020, in calo del 12,56% rispetto al 2019 quando l'indicatore raggiungeva i 162,4 milioni. In crescita invece l'ebitda, salito del 6% (a 26 milioni). In aumento del 15% anche gli ordini del secondo semestre dell'anno rispetto all'anno precedente. La performance migliore tra le categorie merceologiche è stata sugli imbottiti che hanno chiuso il 2020 meglio...