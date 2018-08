California, prove di reddito di cittadinanza La Silycon Valley lancia un suo esperimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTONEW YORK Nel 2017, davanti agli studenti di Harvard, Mark Zuckerberg aveva confermato in modo chiaro le sue posizioni a favore del reddito di cittadinanza. «Dobbiamo valutare la possibilità di un reddito universale di base, per essere certi che tutti possano avere un ammortizzatore per provare nuove idee», aveva detto ai neolaureati. Da tempo nella Silicon Valley si discute in modo teorico della necessità di nuove forme di sostegno economico garantito. E adesso, uno dei più grandi incubatori di startup della Bay Area, Y...