Calenda: «Cdp non assumerà il controllo, nessuno statalismo»

LA STRATEGIAROMA Una cosa è mettere il cappello, o qualcosa in più, dello Stato su una società. Altra cosa, molto diversa, è «sostenere» un progetto che fa bene a Telecom e al Paese. Carlo Calenda sa bene quanto è costato finora mettere dei paletti in Tim su rete e sicurezza e spingere sul progetto societarizzazione di cui si discute da vent'anni. Ma il doppio golden power e la rotta imboccata da Tim sullo scorporo della rete non bastavano. Per questo il ministro dello Sviluppo uscente è intervenuto ieri via tweet per difendere la...