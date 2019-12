Calano le bollette elettriche: -5,4% ma aumento dello 0,8% per il gas

LA DECISIONE

ROMA In arrivo dai minori costi delle bollette di luce un tesoretto di 125 euro per famiglia. Il costo dell'elettricità calerà nel primo trimestre del 2020 di circa il 5 per cento. Lo sconto sarà eroso solo in parte dal leggero aggiustamento previsto per il gas, il cui prezzo aumenterà dello 0,8 per cento a partire dal primo gennaio.

La conferma arriva dall'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente. «Nel primo trimestre del 2020 bollette dell'energia elettrica in deciso ribasso e sostanziale stabilità per quelle del gas», ha sintetizzato l'Arera. Di più. Per quanto riguarda la spesa per l'elettricità, quest'ultima ammonterà a 544,2 euro nell'anno scorrevole compreso tra il primo aprile 2019 e il 31 marzo 2020, in diminuzione del 2,9 per cento rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente: ciò corrisponde a un risparmio al lordo delle tasse di circa 16 euro annui per la famiglia tipo. Nello stesso periodo la spesa per la bolletta del gas sarà di circa 1.040 euro, con una variazione del -9,5 per cento rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente, corrispondente a un risparmio di circa 109 euro annui. Come detto, dunque, rispetto all'anno scorrevole il risparmio complessivo per la famiglia tipo per luce e gas ammonterà a circa 125 euro annui.

I FATTORI

Ma quali sono i fattori che hanno prodotto il tesoretto? «Il forte calo del fabbisogno per gli oneri generali, il contenimento delle tariffe regolate di rete e le basse quotazioni delle materie prime nei mercati all'ingrosso porteranno nel primo trimestre del 2020 a una riduzione del 5,4 per cento per l'elettricità e a un leggero aggiustamento per il gas, +0,8 per cento, per la famiglia tipo in tutela», ha spiegato l'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente. Soddisfatto il presidente di Arera, Stefano Besseghini. «I dati odierni confermano la correttezza delle scelte operate in passato. L'approccio progressivo di riforma ha permesso di evitare ripercussioni sui consumatori, pur nella invariata difficoltà di dover gestire un'importante componente parafiscale nella composizione della tariffa», ha spiegato il numero uno dell'Autorità per l'energia. La famiglia tipo ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all'anno e una potenza impegnata di 3 kW, mentre per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui. La Federconsumatori, nonostante la lieve diminuzione, ritiene tuttavia urgente una riforma degli oneri di sistema. Al contrario, l'Unione nazionale consumatori ha accolto positivamente la notizia: «Dimostra il buon funzionamento del mercato di tutela e di come sia stato quanto mai opportuno rinviare la sua fine al 2022. Con il mercato libero sarebbero cessati gli acquisti sul mercato all'ingrosso dell'elettricità da parte di Acquirente Unico, con effetti negativi sui prezzi finali pagati dalle famiglie». Si tratta dell'ennesima proroga: la fine del mercato tutelato era stata fissata inizialmente al 30 giugno 2015 per il gas e al 30 giugno 2016 per l'elettricità. Poi la legge sulla concorrenza del 2017 aveva stabilito che la tutela di prezzo sarebbe giunta al capolinea il primo luglio del 2019 per i settori dell'energia elettrica (per i clienti domestici e le piccole imprese connesse a bassa tensione) e per il gas naturale (per i clienti domestici). Il rinvio al 2022 dell'addio al mercato tutelato dell'energia è arrivato nei giorni scorsi con il Milleproroghe, dopo che la nuova scadenza era stata inserita tra gli emendamenti al disegno di legge di Bilancio, per poi esserne tagliata fuori perché giudicata inammissibile.

Francesco Bisozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

