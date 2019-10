C ostantini: «Un milione di clienti in Italia entro tre anni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA «Puntiamo forte sull'Italia, per poi crescere ulteriormente anche in Europa». Lorenzo Costantini, giovane e dinamico Country Manager di Iberdrola Italia, il gruppo che si occupa di energia leader in Spagna, non ha paura di affrontare il mercato tricolore e l'agguerrita concorrenza dei colossi italiani. Anzi. Vuole lanciare la sfida ed Eni ed Enel. «Per Iberdrola, l'Italia è un mercato dal grande potenziale in cui rafforzare la presenza in maniera capillare, andando a soddisfare le necessità della clientela in tutti i segmenti...