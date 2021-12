LA NOMINA

ROMA Da Weidmann a Nagel: cambio al timone della Bundesbank, la banca centrale tedesca. L'economista Joachim Nagel, che prenderà il posto di Jens Weidmann a partire da gennaio, giocherà in casa. Ha lavorato per 17 anni per la Bundesbank. La sua missione? Mettere le briglie all'inflazione con una politica monetaria orientata alla stabilità. Nagel gode di un apprezzamento trasversale in Germania e ha anche incassato la benedizione della presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde , che in un tweet si è congratulata con lui: «Non vedo l'ora di lavorare in seno al consiglio direttivo con un banchiere centrale di tanta esperienza per rispettare il mandato Bce». Nagel, 55 anni, già vice direttore del dipartimento bancario presso la Banca dei regolamenti internazionali, è stato nominato dal cancelliere Olaf Scholz per l'incarico e viene definito un socialdemocratico orientato alla stabilità. L'inflazione è salita in Germania a più del 5%, sopra la media della zona euro. Nagel ha un dottorato in economia ed è un membro del Partito Socialdemocratico. Nei 17 anni trascorsi alla Bundesbank è stato responsabile delle operazioni di mercato e dell'informatica. Parliamo dunque di un un successore quasi naturale e formato internamente, che dovrà farsi guardiano di una politica monetaria più conservatrice. Il presidente uscente, Jens Weidmann, ex consigliere di Angela Merkel, aveva un mandato fino al 2027, ma a ottobre aveva annunciato le sue dimissioni personali per motivi personali.

F. Bis.

