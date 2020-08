LA STIMA

ROMA La Bundesbank prevede che l'economia tedesca si riprenderà in «modo significativo» nel terzo trimestre dopo il crollo legato alla pandemia da coronavirus. «La ripresa economica è iniziata già a maggio, dopo il primo allentamento delle restrizioni. Il quadro attuale degli indicatori suggerisce che questa tendenza al rialzo continuerà durante i mesi estivi», afferma Bunbdesbank nel rapporto mensile. «Di conseguenza, la produzione economica complessiva dovrebbe aumentare di nuovo con forza nel terzo trimestre». Secondo la Bundesbank, tuttavia, data la profondità della crisi, c'è ancora molta strada da fare prima di una normalizzazione economica globale. Nella valutazione c'è anche un grande rischio di contrattempi, soprattutto in vista dell'ulteriore decorso della pandemia che desta preoccupazioni. Il Pil tedesco è diminuito del 10,1% nel secondo trimestre rispetto al trimestre precedente.

G7 MENO PESSIMISTA

Ma, dopo l'allentamento delle restrizioni di aprile e maggio, si è assistito a una forte ripresa economica. Bundesbank stima che il bilancio nazionale quest'anno avrà un deficit finanziario del 7% e un rapporto debito/Pil al 75% della produzione economica annuale.

Sempre ieri si è svolta una riunione dei ministri finanziari del G7. Nell'incontro virtuale sono state discusse le «risposte nazionali e internazionali» al virus e sono stati «notati miglioramenti nelle condizioni economiche fra i paesi del G7», si legge in una nota diffusa dal Dipartimento del Tesoro americano. Il ministro Gualtieri ha parlato di «minore pessimismo».

