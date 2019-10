Bundesbank: Germania in recessione soft

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONGIUNTURABERLINO Per il terzo trimestre consecutivo la crescita tedesca segna il passo ma per gli esperti della Bundesbank, anche se tecnicamente si può parlare di recessione (è il caso quando due trimestri consecutivi sono in negativo), non si tratta di una recessione profonda e non si prevede un crollo dell'economia in Germania. Nel suo report di ottobre, la banca centrale tedesca stima che la performance economica potrebbe «di nuovo diminuire leggermente» nel terzo trimestre dell'anno per effetto del calo registrato nell'industria...