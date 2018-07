Buenos Aires in piazza contro il Fmi «No al pagamento del debito estero»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un fiume di manifestanti, appartenenti a decine di organizzazioni si è riversato sabato a Buenos Aires per esprimere un rifiuto radicale per la politica «conservatrice e neoliberale» del presidente argentino Mauricio Macri, e in particolare per gli accordi raggiunti dal suo governo con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Prendendo a pretesto l'incontro dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali dei paesi del G20, in corso nella capitale del paese sudamericano, e la presenza del direttore generale del Fondo,...