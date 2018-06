Btp, volano i rendimenti e il costo del debito è balzato di 280 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EFFETTO SPREADROMA I titoli di Stato non passano di moda. Anzi. Il Tesoro ha fatto il pieno anche nell'asta di ieri. Ma continuano a salire i rendimenti e il Tesoro è costretto a pagare di più per piazzare i nuovi titoli: questa non è una buona notizia per le tasche degli italiani.Il copione delle ultime aste si è confermato ieri. Via XX Settembre ha assegnato 5,63 miliardi di Btp a tre, sette e trent'anni e il rendimento medio del titolo a sette anni è volato ai massimi dal 2014, al 2,37% dall'1,34% di maggio. Per quello triennale il...