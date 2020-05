IL COLLOCAMENTO

ROMA Il Btp Italia costerà all'Italia, con il suo tasso dell'1,4%, interessi per 1,5 miliardi di euro nei cinque anni della sua durata. Una linea di credito con il Mes di analogo importo, godendo di un tasso dello 0,1%, sarebbe costata ai contribuenti italiani 111,5 milioni in interessi nei primi cinque anni del prestito. La differenza di 1,45 miliardi è, commenta l'agenzia Bloomberg, il prezzo - scaricato sui cittadini - delle tensioni politiche con l'Europa sul Mes che i «partiti populisti usano come una clava per dipingere le istituzioni di Bruxelles intente a provare a minare la sovranità nazionale».

IL BOOM DEI RISPARMIATORI

Intanto il sedicesimo Btp Italia, con i suoi quasi 23 miliardi di euro di titoli collocati, ha segnato «un record assoluto» in termini di «contratti» e «controvalore». A dominare, emerge da un comunicato del Tesoro, è stata la domanda domestica, che ha interessato la quasi totalità dei 14 miliardi sottoscritti dal retail e il 51,9% della parte istituzionale, per un controvalore di 18,3 miliardi. Circa il 60% dei 384 mila contratti chiusi da privati è stato di importo inferiore ai 20.000 euro, mentre se si considerano i contratti fino a 50.000 euro si arriva all'88%. Dalle informazioni offerte dalle banche collocatrici si può desumere che la partecipazione di investitori individuali, pari al 72%, è stata prevalente rispetto al 28% del private banking. In totale gli investitori domestici hanno sottoscritto il 51,9% dei titoli.

