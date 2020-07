RISPARMIO

ROMA Il Btp Futura, il primo titolo di Stato dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori lanciato dal ministero dell'Economia per finanziare le spese di sostegno all'economia per contrastare la crisi scatenata dall'epidemia di coronavirus, ha chiuso il primo giorno di collocamento con domande per 2,37 miliardi. In totale sono stati conclusi 65 mila contratti. Il mese scorso il collocamento record del Btp Italia aveva chiuso la prima giornata con ordini retail per 4,01 miliardi. In quel caso, però, le giornate di collocamento dedicate ai risparmiatori erano tre contro le cinque previste per il nuovo BTp Futura che, salvo chiusure anticipate, potrà essere sottoscritto fino a venerdì prossimo. «Un collocamento positivo, oltre le aspettative», ha spiegato Davide Iacovoni, responsabile debito pubblico del Mef. «Sapevamo ha aggiunto l'alto dirigente che questo era uno strumento nuovo con caratteristiche inedite, con scadenza più lunga rispetto a Btp Italia e che lo rendono particolarmente vantaggioso». Iacovoni ha anche spiegato che il Tesoro «sta valutando una prossima emissione del Btp Futura entro l'anno. Molto dipenderà da come andrà questo collocamento e dalle necessità di funding che si presenteranno. Abbiamo avviato un programma ha anche precisato e vogliamo portare avanti la policy per allargare la platea degli investitori retail».

Per quanto riguarda rendimento medio e stime del premio fedeltà, le due variabili per valutare il Btp Futura, Intesa Sp ha fatto uno studio riservato. Le prime considerazioni sul Btp Futura, non essendo in circolazione titoli analoghi, possono essere elaborate attraverso due canali di valutazione: 1. il rendimento medio calcolato attraverso il flusso cedolare, confrontandolo con il rendimento di un analogo bond a tasso fisso con scadenza decennale; 2. la stima del premio fedeltà corrisposto a scadenza e la valutazione di quanto tale premio possa contribuire ad incrementare il rendimento medio annuo.

L'ANALISI DI INTESA SP

Date le cedole minime garantite, il rendimento medio annuo del Btp Futura sulla durata di vita di dieci anni sarà intorno all'1,30%, circa 5 punti base superiore al tasso del decennale di riferimento al momento dell'avvio dell'emissione, pari a 1,25%. Di fatto, l'extra-rendimento offerto dal Tesoro in prima battuta non pare particolarmente robusto, soprattutto considerando le probabili caratteristiche di liquidità del nuovo titolo, che ben difficilmente sarà scambiabile con spread denaro-lettera tanto stretti quanto quelli del decennale benchmark. A questo modesto incremento deve essere tuttavia sommato, per chi compra in emissione e detiene il titolo fino a scadenza, il premio fedeltà che, come si vedrà nel paragrafo successivo, potrebbe offrire un extra-rendimento ben più sostanzioso.

Rosario Dimito

Michele Di Branco

