ROMA Provare a replicare i successi ottenuti dal Btp Italia. Ma questa volta con un titolo dedicato esclusivamente ai risparmiatori. Quegli stessi risparmiatori che pur avendo parcheggiati sui conti correnti ben 1.400 miliardi di euro, si sono da tempo disaffezionati ai titoli di Stato italiani. Come ha spiegato il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, se all'inizio degli anni 2000, il 10% dei titoli di Stato era posseduto dai risparmiatori, oggi quella percentuale è scesa al 4%. Eppure proprio il successo del Btp Italia di maggio, sottoscritto per ben 14 miliardi dai piccoli risparmiatori, è stato determinate per ridurre lo spread del debito italiano rispetto ai bund tedeschi. Il Tesoro, insomma, prova quella che si potrebbe definire un'operazione di riavvicinamento.

Come funzionerà il nuovo Btp, che è stato ribattezzato «Futura»? Innanzitutto si tratterà di un titolo che avrà una durata più lunga di quella del Btp Italia (5 anni), arrivando fino a 8-10 anni. La durata definitiva sarà comunicata dal Tesoro il 19 giugno prossimo. La prima emissione ci sarà da lunedì 6 luglio fino a venerdì 10 luglio. Non sono previsti tetti o riparti: la domanda, a partire da un lotto minimo di 1.000 euro, sarà infatti completamente soddisfatta, salvo facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l'emissione. Le cedole saranno calcolate in base a dei tassi prefissati e crescenti nel tempo (con il meccanismo cosiddetto step-up). Un modo per renderlo anche un titolo difensivo. In caso di aumenti dei tassi di interesse sul mercato, un titolo a cedole crescenti mantiene meglio il suo valore. Quanto renderà il Btp Futura? La serie dei tassi minimi garantiti di questa emissione sarà comunicata venerdì 3 luglio, a ridosso dell'emissione. Ma l'elemento più innovativo è sicuramente il premio che sarà riconosciuto ai risparmiatori che manterranno il titolo fino alla sua scadenza avendolo acquistato alla sua emissione (chi lo compra sul mercato secondario dopo l'emissione non avrà diritto al premio). Il premio sarà legato all'andamento dell'economia italiana.

A scadenza si vedrà qual è stato l'andamento del Pil nominale negli anni, e al possessore del titolo sarà riconosciuto un premio pari all'andamento dell'economia. In realtà questo premio avrà due tetti: uno minimo e uno massimo. Il premio minimo riconosciuto sarà dell'1%. Significa che se l'economia italiana è andata peggio di una crescita di un punto percentuale, il premio sarà comunque dell'1%. Ma ci sarà anche un tetto massimo del 3%. Significa che se l'economia farà meglio del 3%, comunque il premio non andrà oltre questa soglia. Il Titolo potrà essere acquistato attraverso gli stessi canali utilizzati dai risparmiatori retail per il Btp Italia rivolgendosi al proprio referente in banca o presso l'ufficio postale.

