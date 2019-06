Btp e Borsa, bruciati 53 miliardi a maggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Domani si ricomincia dopo un maggio nero che ha visto bruciare 53 miliardi tra azioni e Btp. In un mese gli indici di Piazza Affari hanno perso circa il 9% e il conto più salato è a carico delle banche che hanno lasciato sul terreno 18 miliardi di capitalizzazione. Con il Tesoro che paga doppio su Mps, visto che il Mef è in rosso di oltre 4 miliardi. Non solo. Sempre a maggio lo spread Btp-Bund è salito di 35 punti base sulla scadenza decennale, chiudendo venerdì a 287 punti base, ai massimi da metà dicembre. Ma è sulla scadenza a...