ROMA La fame di titoli obbligazionari da parte degli investitori, inondati di liquidità dalle banche centrali e a caccia di rendimenti in un contesto di tassi sottozero, permettono al Tesoro di mettere a segno un nuovo record. Il Btp trentennale, collocato attraverso un sindacato bancario, ha raccolto una domanda superiore ai 90 miliardi di euro, livello mai raggiunto per un titolo di durata superiore ai 10 anni. Alla fine il ministero dell'Economia ha fissato la taglia dell'emissione a 8 miliardi. Il rendimento assicurato ai sottoscrittore è stato dell'1,763%, con una cedola dell'1,7% che, per quanto bassa, è per questa scadenza la più ricca dell'area euro e non solo, segno che il nostro debito - nonostante l'ombrello aperto della Bce - continua ad essere percepito come il più rischioso dell'Eurozona insieme alla Grecia.

Il bond ha superato le richieste piovute sul Btp ventennale di inizio settembre, pari a 84 miliardi, secondo solo al Btp a 10 anni dello scorso giugno, destinatario di una domanda pari a 108 miliardi. Il Tesoro ha approfittato dell'appetito di titoli dell'Eurozona, reso evidente dai 233 miliardi di euro di richieste del bond Sure. Contestualmente all'emissione il Tesoro ha riacquistato quasi 10 miliardi di euro di Btp e Cct con scadenze comprese tra il 2021 e il 2025 allo scopo di alleggerire le esigenze di rifinanziamento per il 2021, il 2025 e soprattutto il 2023, in cui è concentrata la scadenza di quasi 6 miliardi di euro dei titoli riacquistati.

