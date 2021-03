Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROVVEDIMENTOROMA In arrivo un decreto semplificazioni entro la metà di aprile, in cui sarà ripreso anche il tema della class action, e le norme per sbloccare i concorsi fermati dalla pandemia e farli ripartire in sicurezza: il ministro della Pa, Renato Brunetta, indica i prossimi passaggi di una «strategia» che riparte «dall'Abcd»: Accesso, Buona amministrazione e semplificata, Capitale umano e Digitalizzazione. Ospite della 32esima...