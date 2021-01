AGROALIMENTARE

VENEZIA La Coldiretti lancia l'allarme: la Brexit e la conseguente guerra commerciale rischia di bloccare esportazioni di prodotti veneti per 710 milioni.

Il caso limite è quello recente dello stop ai panini al prosciutto imposto ai viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna. Ma è tutto un sistema da 3,4 miliardi di esportazioni italiane in Gran Bretagna (un quinto dal Veneto) che rischia pesantemente. Lo sostiene la Coldiretti del Veneto in base a quanto registrato in questi giorni relativamente alle norme post-Brexit. Si temono ritorsioni che potrebbero mettere a rischio l'export italiano di prodotti alimentari nel Regno Unito (quarto Paese importatore dopo Germania, Francia e Stati Uniti), unico settore cresciuto Oltremanica nel 2020 (+ 1%) nonostante la fase recessiva provocata dalla pandemia. A trainare l'export in Uk commenta Coldiretti - è proprio il made in Veneto con il Prosecco Doc e Docg (al secondo posto tra i prodotti italiani più venduti) con 410 milioni di euro. Il totale regionale di 710 milioni è dato dal contributo di altre specialità tra cui pasta, formaggi, salumi, olio d'oliva oltre ai derivati del pomodoro. Un flusso commerciale che potrebbe essere compromesso sostiene la Coldiretti - dalle tensioni alle frontiere che possono trasformarsi in ritardi, particolarmente dannosi soprattutto per i prodotti deperibili come gli alimentari. «Il rischio è anche che conclude la Coldiretti si affermi in Gran Bretagna una legislazione sfavorevole alle esportazioni agroalimentari italiane come ad esempio l'etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in gran parte dei supermercati inglesi e che boccia ingiustamente con bollino rosso quasi l'85% del Made in Italy a denominazione di origine (Dop)».

