IL NEGOZIATO

BRUXELLES Siamo alle minacce e quanto valgano nella realtà lo si vedrà molto presto. Il premier britannico Boris Johnson, alle corde per non essere riuscito a dividere i Ventisette, ha reagito baldanzosamente all'invito del Consiglio europeo ad accelerare il negoziato per tentare un accordo di libero scambio e di partnership, rispondendo picche e dichiarando alla nazione che è il momento di prepararsi al no deal, cioè allo scenario di un mancato accordo. Facendo ricorso alla classica retorica nazionalista dei Brexiteers: «Vogliono continuare a controllare la nostra libertà legislativa e il nostro settore della pesca in modo inaccettabile». E al negoziatore europeo Michel Barnier che aveva appena ricevuto l'ok dei capi di governo a recarsi lunedì a Londra per proseguire la trattativa, il portavoce di Downing Street ha detto chiaro e tondo che «se non è pronto a discutere tutte le questioni sulla base di un testo legale senza che il Regno Unito sia tenuto a compiere tutti i passi (verso le posizioni della Ue) non ha senso che venga».

Da parte della Ue ci sono stati dei segnali abbastanza chiari a discutere di volumi di pesca, per esempio, argomento tabù per la Francia a patto però che sia preciso il quadro dell'allineamento regolamentare per evitare che il mercato unico diventi ostaggio del dumping britannico. Il fatto è che il Regno Unito ha più da perdere dal no deal rispetto alla Ue:

Antonio Pollio Salimbeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA