INNOVAZIONE

VENEZIA Tribunale europeo dei brevetti, Milano potrebbe spuntarla e diventare una delle tre sedi Ue del Tub, attualmente a Londra, Monaco e Parigi. La Brexit ha aperto un varco e l'Italia può finalmente smaltire la delusione dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco finita in Olanda.

È quanto si apprende a Bruxelles da fonti vicine al dossier che evidenziano come Milano - la cui candidatura è stata ufficializzata giovedì dal Consiglio dei ministri - abbia tutte le carte in regola, compreso un numero di brevetti di tutto rispetto. In ogni caso per la scelta non sono previsti tempi brevi, anche perché sarà prima necessario raggiungere un accordo tra tutti i Paesi interessati. Ci saranno altre candidature e i principali avversari, secondo le stesse fonti, sono Parigi - che ha però già una sede del Tribunale, ma potrebbe chiedere di mantenere anche le competenze di Londra ad interim - e proprio Amsterdam, che ha un buon numero di brevetti, ma che ha già strappato a Milano la sede Ema. Il 10 settembre a Bruxelles si terrà un incontro tecnico sullo stato di ratifica dell'accordo sul Tribunale unificato per i brevetti (bloccato dalla Germania) e sulla riassegnazione della sede di Londra. In questa occasione il governo italiano dovrebbe proporre la candidatura di Milano - che dovrebbe specializzarsi nei brevetti in chimica, farmaceutica e scienze umane - e si potrebbe concordare di dividere, ma solo temporaneamente, le competenze di Londra tra le sedi di Monaco e Parigi.

L'alternativa italiana era Torino, premiata con la sede dell'Istituto per l'Intelligenza Artificiale. Quindi strada spianata per Milano e consenso bipartisan. «L'obiettivo - spiegava una nota di Palazzo Chigi - è creare una sinergia tra le due città e il governo e allo stesso tempo consolidare l'asse Nordovest del Paese: una strategia che renderebbe ancor più forti Milano e Torino e, con esse, l'Italia». A Torino andrà dunque il network che coordinerà le varie attività di ricerca in intelligenza artificiale nella manifattura e robotica, sanità, mobilità, agrifoood ed energia, Pubblica amministrazione, cultura e digital humanities, aerospazio.

«Mi sono impegnato personalmente in questo senso. Il Ministero della Giustizia dovrà infatti fornire il personale e stabilire, fra l'altro, le regole di utilizzo della struttura prescelta», afferma il ministro Alfonso Bonafede, sottolineando che «Milano ha tutte le carte in regola per raggiungere questo ambizioso obiettivo». «Finalmente una buona notizia per Milano, nonostante il tanto tempo perso da Pd e Movimento 5 Stelle: questo progetto è una storica battaglia della Lega, iniziata addirittura nel 2012», ricorda il leader della Lega Matteo Salvini: «Ora saremo attenti e vigili affinché il governo passi dalle parole ai fatti». «Dopo tante incertezze, adesso mi aspetto dal premier Conte maggiore impegno e determinazione: per vincere questa sfida il governo deve fare di più in Europa», dice, in una nota, Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Soddisfatta anche il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: «Finalmente, quasi fuori tempo massimo e in ritardo rispetto a Francia e Olanda, è arrivata la scelta di candidare Milano». Patrizia Toia, eurodeputata Pd e vicepresidente della commissione Industria del parlamento Ue: «Su questo dossier, che personalmente seguo già da due anni, è fondamentale che il Sistema-Paese sia in grado di lavorare in modo professionale e unito».

PARTITA FONDAMENTALE

«Se l'Italia vuole davvero provare a vincere questa importante partita, non poteva che travalicare gli interessi dei singoli territori a vantaggio del Paese», ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda: Milano è la «sede più naturale per ospitare questa istituzione», visto che «delle 4.456 richieste presentate dall'Italia presso lo European Patent Office nel 2019, il 21% (940) proviene da qui e si arriva al 34% (1.493) guardando solo la Lombardia, la quale ha registrato un tasso di crescita del + 20% dal 2014, un risultato che supera quello della Baviera». Carlo Sangalli (Confcommercio): «Ci auguriamo che queste iniziative siano portate avanti col metodo efficace e concreto dello spirito di squadra tra istituzioni che si è rivelato vincente per Expo 2015 e le Olimpiadi invernali 2026». Peccato che questa volta il Nordest sia stato tagliato fuori.

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

