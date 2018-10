Brennero, nuovi blocchi ai tir il Tirolo vuole altre limitazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Tir, nuovi blocchi in arrivo al traffico nel Tirolo via Brennero, fondamentale per il 70% dell'export italiano per il Centro e Nord Europa. Anita, l'organizzazione di Confindustria dei trasportatori, lancia l'allarme e chiede l'intervento del ministro Toninelli. «Il 3 ottobre il Parlamento del Tirolo è pronto a varare ulteriori misure di limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti in transito sull'asse del Brennero, secondo un cronoprogramma che a partire dall'estate del 2019 limiterebbe fortemente il flusso dei veicoli e...