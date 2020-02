IL CASO

VENEZIA Processo Popolare Vicenza, l'imputato Giuseppe Zigliotto, ex consigliere d'amministrazione di BpVi, testimonia per ore a porte chiuse raccontando la sua verità sui finanziamenti ricevuti dalla banca serviti ad acquistare anche azioni dell'istituto finito poi in liquidazione coatta amministrativa. «Non sono l'unico consigliere che ha fatto operazioni baciate e ho rimborsato completamente la banca, con Zonin fino alla fine della presidenza ho avuto pessimi rapporti», ricorda Zigliotto intervistato dal Tg3 Veneto che si rammarica dell'assenza dei giornalisti in aula. Oggi è la volta dell'ex vice direttore Andrea Piazzetta. Sempre a porte chiuse.

Popolare Sondrio a picco in Borsa (- 6%) dopo lo stop all'acquisizione del 70,7% di Farbanca, controllata da Bpvi in liquidazione. «D'intesa con i Superiori Organi della Vigilanza, considerato il mancato avveramento delle condizioni sospensive di natura regolamentare, non si darà corso all'acquisizione della partecipazione in Farbanca - recita un comunicato della Sondrio -, avuto riguardo all'esigenza di dare priorità alle iniziative di derisking in corso e al rafforzamento delle strutture di presidio interne».

La nomina dell'ex Ad di Veneto Banca Cristiano Carrus alla guida finanziaria di Popoalre Bari è stata criticata decisamente dal Movimento 5 stelle.

