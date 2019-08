BpVi, Venezia conferma l'insolvenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Popolare Vicenza: confermata l'insolvenza, rigettato il ricorso dell'ex presidente Gianni Zonin. La decisione della Corte d'Appello di Venezia è del 9 agosto ma la notizia è filtrata solo in questi giorni e viene confermata dal Procuratore capo di Vicenza Antonino Cappelleri. «Una sentenza che dà ulteriore solidità alla nostra impostazione e alle indagini portate avanti dai procuratori Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori». Gli stessi che rappresentano la pubblica accusa nel processo per aggiotaggio, falso in prospetto e...