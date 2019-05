BpVi, le molte verità dell'ex Dg Iorio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOMESTRE «La verità è che con la mia gestione abbiamo rilevato che i controlli di primo, secondo e terzo livello oggettivamente non erano adeguati e su questo abbiamo iniziato a indagare».Francesco Iorio, consigliere delegato e direttore generale di Popolare Vicenza da 1 giugno del 2015 al dicembre del 2016, non spara sul pianista, cioè sul cda, ma non salva una struttura e una banca dove le baciate erano «iniziate nel 2009» e arrivate a 1,1 miliardi - «molti dei principali soci erano finanziati», afferma Iorio - coinvolgendo...