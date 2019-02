BpVi, la difesa di Bankitalia e Consob

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISPARMIO TRADITOMESTRE Processo Popolare Vicenza, la difesa di Banca d'Italia e Consob. Le autorità di vigilanza bocciano in punta di diritto e sul fatto la richiesta di alcuni avvocati di parte civile di escluderli dal dibattimento in corso in aula bunker a Mestre. «Richieste inammissibili e infondate», tuona l'avvocato di Consob. «Non è questa la sede per far valere la tesi di non aver vigilato correttamente sull'operato della Popolare di Vicenza - sottolinea il legale di Banca d'Italia - per questo servirebbe un altro processo penale...