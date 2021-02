PROCESSO BPVI

VICENZA Alla fine di tre giorni di arringa e di quasi quattro ore di intervento ieri l'avvocato Enrico Ambrosetti ha chiesto l'assoluzione per Gianni Zonin per non aver commesso il fatto o perché il reato non sussiste. Il difensore ieri ha riepilogato i punti salienti della sua arringa fiume ribadendo come l'ex presidente di Popolare Vicenza per quasi vent'anni - per lui i pm hanno chiesto 10 anni di reclusione - non avesse mai saputo delle baciate fino a poco prima delle dimissioni dell'allora direttore generale e amministratore delegato Samuele Sorato, imputato in un processo connesso. Ieri fuori dall'aula mini manifestazione degli attivisti di Don Torta. Domani il dibattimento riprenderà con l'arringa dell'avvocato difensore della Popolare di Vicenza in liquidazione. Le repliche della pubblica accusa sono previste in marzo quando potrebbe arrivare la sentenza.

Sul banco degli imputati oltre a Zonin, per il quale è stata richiesta la pena più alta, altri cinque ex manager e consiglieri della Popolare. Ambrosetti ha di nuovo contestato l'idea che Zonin fosse il padre-padrone della banca, spiegando come l'imprenditore vinicolo vicentino non avesse le capacità tecniche per accorgersi delle baciate che secondo i pm avevano raggiunto quota 1 miliardo. Zonin, che non si è mai fatto interrogare limitandosi a dichiarazioni spontanee senza contraddittorio, ha sempre sottolineato che le questioni operative erano in mano a Sorato.

TESTIMONIANZE

Ambrosetti nella sua arringa ha citato molte testimonianze nel corso di questo lungo processo nelle quali imprenditori e manager non avrebbero però mai riferito del problema baciate al presidente o rivelato al cda dell'esistenza dei finanziamenti della banca correlati all'acquisto delle sue azioni, un cancro che secondo i pm ha portato al crollo dell'istituto e all'azzeramento del risparmio di 118mila azionisti-soci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

