BpVi, l'ombra del trasferimento

IL PROCESSOVENEZIA Crac Popolare Vicenza, bocciata la richiesta delle difese degli imputati di spostare il processo in altre sedi, i pm chiedono il rinvio a giudizio per i sei imputati. Ma ora aleggia l'ombra della remissione del processo per incompatibilità ambientale. Una carta che le difese potrebbero giocarsi nelle prossime udienze, già calendarizzate ieri dal gup Roberto Venditti: si riparte il 26 maggio con le parti civili (oltre 5mila in tutto), con i big come Banca d'Italia, Consob, Bce. Poi nuova udienza con le difese degli imputati...