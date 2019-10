BpVi, l'ex dg Sorato può essere processato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CRAC BANCARIVENEZIA Samuele Sorato può stare nel processo. Il giudice delle indagini preliminari di Vicenza Roberto Venditti non ha accolto l'istanza di legittimo impedimento a partecipare pienamente alle udienze depositata da Fabio Pinelli, avvocato dell'ex direttore generale di Popolare Vicenza. Sorato, gravemente malato, questa estate sarebbe andato in vacanza in crociera e si muoverebbe anche in auto, quindi secondo il giudice Venditti può presenziare al processo per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, reati contestati anche al suo ex...