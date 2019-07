BpVi, il rimpianto di Zonin: «Se Consoli avesse detto sì...»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOVICENZA «Bisognava tentare di fare una grande banca veneta con la fusione tra la Popolare di Vicenza e Veneto banca». Lo ha detto, ieri a Vicenza, Gianni Zonin già presidente della popolare berica a margine dell'ennesima udienza che lo vede tra gli imputati per il crac dell'istituto di credito. «Per sposarsi bisogna essere in due - ha aggiunto facendo riferimento alla mancata volontà dell'istituto trevigiano -, nella sua piena legittimità se uno non vuole la cosa non si fa. A me resta il rammarico di non essere stato capace di...