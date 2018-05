Bper vola in Borsa dopo gli utili record nel primo trimestre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CREDITOMILANO Bper corre in Borsa dopo i conti record del primo trimestre che si sono chiusi con un utile di 251 milioni di euro rispetto ai 14,56 milioni dello stesso periodo del 2017. A Piazza Affari il titolo è in rialzo dell'8,26% a 4,89 euro.Gli analisti finanziari promuovo i conti di Bper con Intermonte che valuta positivamente l'andamento dei ricavi e guarda ad un prezzo obiettivo di 6,80 euro. Per Equita i risultati sono molto sopra le attese grazie al «rilascio degli utili sul portafoglio titolo immobilizzati e al calo del costo del...