FINANZA

VENEZIA Il dado è tratto, sottoscritto l'accordo quadro per la fusione tra finanziaria Cherry 106 di Giovanni Bossi e il Banco delle Tre Venezie, istituto con sedi in Veneto presieduto dall'imprenditore veneziano Gabriele Piccolo. Dopo il via libera dei cda delle due realtà finanziarie, entrambe con quartier generale a Padova, ora c'è da attendere il semaforo verde di Banca d'Italia e Bce, poi toccherà alle assemblee dei soci. Si punta a chiudere la fusione entro l'estate anche se il decollo vero e proprio dovrebbe arrivare entro fine anno. «L'obiettivo è dare vita a un operatore bancario innovativo che conservi tuttavia il proprio radicamento nel territorio. Con questo accordo abbiamo fatto un bel passo avanti - spiega Bossi, che sarà amministratore delegato dell'istituto post fusione e azionista di riferimento col 35% -. Vogliamo far nascere una banca specializzata nella gestione dei crediti deteriorati e nel super bonus edilizio, che affianchi le imprese e gli imprenditori nel loro sviluppo e nella gestione degli Npl. Vogliamo crescere e siamo pronti a fare assunzioni oltre ai circa 120 addetti attuali, una settantina di Btv. Le 5 filiali del Banco rimarranno operative in Veneto come le presenze ex Cherry a Roma e Milano, dove sviluppiamo digitale e intelligenza artificiale. Il quartier generale resterà a Padova e anzi dovremo trovare una nuova sede più ampia per poter gestire tutte le nostre attività».

Bossi è carico e ottimista per questa che appare come la nuova sfida della sua vita: «Abbiamo concrete prospettive di sviluppo, nel Nordest e in Italia. Soprattutto oggi che il Veneto dopo la crisi delle Popolari non ha grandi istituti locali e che il sistema spesso si limita a dare i soldi a chi non ne ha bisogno. Noi vogliamo essere invece una banca che si prende rischi consapevoli e affianca gli imprenditori nel loro sviluppo». Il nuovo Banco - «Sul nome del nuovo istituto non abbiamo ancora fatto riflessioni», dice Bossi - parte con un azionariato molto composito. «Non ci sarà nessun aumento di capitale, verranno emesse nuove azioni ordinarie di Btv che costituiranno il 51% dell'istituto post fusione che andranno agli azionisti di Cherry 106 (ex di Cassiopea Np e manager). Io sarò il futuro Ad e l'azionista di riferimento col 35% della nuova realtà - dettaglia l'imprenditore-manager triestino -. La compagine ex Btv sarà al 49%. Il Novo Banco (portoghese, ex Espiritu Santu, n.d.r.), che oggi controlla il 20% di Btv, ha manifestato l'intenzione di uscire e Cassa di Cento, che ha il 10% di Btv, dovrà definire le sue strategie dopo l'entrata nell'orbita del Credem. Poi ci sono imprenditori e professionisti veneti. In totale saremo circa 150 soci e le nostre azioni saranno libere. Conto di avere una buona redditività ma siamo ancora troppo piccoli per la Borsa anche se potrebbe essere un approdo nel futuro». L'operazione non è stata né sarà una passeggiata. «Questa fusione di Cherry nel Banco ci permetterà di non perdere la licenza bancaria, ma abbiamo dovuto modellarla secondo le rigide regole del settore, per questo ci stiamo lavorando da agosto. Nei prossimi giorni manderemo la richiesta di autorizzazione a Banca d'Italia e Bce, poi toccherà ai soci. Nel frattempo metteremo a punto il piano industriale - osserva Bossi, ex Ad di Banca Ifis -. Confido che il closing dell'operazione arrivi entro l'estate e che potremo essere operativi completamente entro fine anno». Nel frattempo le due realtà andranno avanti su binari diversi in un contesto economico non certo facile.

CONTESTO COMPLICATO

«Cherry è una start up e chiude il 2020 a poco meno del pareggio, il Banco nel primo semestre era sotto - spiega l'ex Ad di Banca Ifis -. Ora col nuovo governo e l'arrivo dei vaccini si respira una nuova aria d'ottimismo, ma in generale non dobbiamo illuderci: non tutte le imprese ce la faranno a superare questa crisi e noi dobbiamo essere bravi a finanziare quelle che hanno prospettive. Dovremo fare selezione».

«Assieme ad un importante gruppo di imprenditori e professioni veneti, oltre a due soci istituzionali, sono stato uno dei promotori e fondatori di questa realtà, e ancora il primo socio privato», afferma nella nota Piccolo, presidente di Btv, circa 2 milioni di perdite nel 2019 e raccolta diretta per 532 milioni: «Sono stati 12 anni intensi in cui abbiamo vissuto la crisi economico peggiore del dopoguerra e la pandemia più cruenta della storia, ma siamo sopravvissuti al contrario di tante altre realtà bancarie. Con questa operazione inizia la seconda vita del Banco».

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA