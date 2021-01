IMPRESE

VENEZIA Più tempo per ripianare le perdite del disgraziato 2020. È una delle novità della Legge di Bilancio approvata a fine dell'anno scorso. Un provvedimento salutato con favore dal presidente di Confartigianato Veneto Roberto Boscheto, che rilancia: «Lo stesso principio si applichi alla valutazione delle imprese ai fini del rilascio del credito da parte delle banche».

Le nuove tempistiche in tema di ripianamento delle perdite realizzate nell'esercizio 2020 da parte delle società di capitali - come le srl artigiane, 10.981 in Veneto - danno più respiro alle imprese per superare la crisi. «È positivo che sia stata data rilevanza agli effetti derivanti dalla crisi economica da Covid-19 per evitare che l'applicazione alla lettera del codice civile si tramuti nel colpo di grazia per le imprese. Tale principio dovrebbe fungere da ispirazione per intervenire anche nell'ambito della valutazione di merito ai fini del rilascio di nuovi finanziamenti da partre delle banche», afferma Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto.

Attraverso la nuova norma, segnala Confartigianato Veneto, la copertura delle perdite sia di quelle superiori a un terzo del capitale sia di quelle, più grave, che lo riducono al di sotto del minimo legale - potrà essere rinviata al 2026, cioè in sede di approvazione del bilancio 2025. Solo in tale data, se la perdita riportata dal 2020 non sarà stata nel frattempo assorbita e ricondotta sotto i livelli di guardia previsti dal codice civile, i soci saranno chiamati a scegliere tra un rifinanziamento per aumentare il capitale, una trasformazione in società di persone o lo scioglimento della società. «La norma sottolinea Boschettto - non fa venire meno la responsabilità per gli amministratori sulle scelte gestionali fatte durante la pandemia e oltre, però sospende gli effetti previsti dal codice civile in caso si totalizzi un risultato negativo oltre il limite consentendo alle imprese di poter ottemperare a quanto previsto con tempistiche congrue alle difficoltà sofferte. Tale principio dovrebbe valere anche per la valutazione di merito ai fini del rilascio di nuovi finanziamenti e al mantenimento di quelli attualmente in essere. Auspichiamo che gli istituti di credito, nel valutare la tenuta dell'azienda guardino sì al suo patrimonio netto ma con visione altrettanto prospettica. Il rientro anticipato delle linee di credito aprirebbe scenari veramente drammatici». Soprattutto in mezzo a una crisi come l'attuale e al cambiamento dei criteri europei sulla classificazione dei crediti deteriorati».

