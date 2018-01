Borse ancora euforiche, Fca accelera balzo del 6,3%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I MERCATIMILANO Un mercato dell'auto vitale grazie alla solida crescita globale, l'azzeramento del debito nel 2018, le attese per una grande alleanza industriale, il taglio delle tasse negli Usa che vale, parole dell'amministratore delegato Sergio Marchionne, un miliardo di utili in più. Mentre il mercato si interroga sui motivi dello spumeggiante rally di Fca in Borsa (+1,1% il mib), gli investitori continuano a dare la caccia al titolo, che anche ieri ha chiuso in testa a Piazza Affari: +6,35% a 17,92 euro, nuovo massimo storico, dopo il...