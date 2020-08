LA VENDITA

ROMA Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per Mts, la piattaforma di contrattazione all'ingrosso dei titoli di Stato, è scaduto ieri. E come da attese tra le buste c'è anche quella della cordata Cassa Depositi e Prestiti ed Euronext (federazione di listini europei cui aderiscono già Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Oslo, Lisbona e Dublino). Oltre a Euronext-Cdp, affiancate da Mediobanca e JP Morgan, dovrebbe essere arrivata solo un'altra proposta, da parte di Deutsche Boerse in cordata con Six , la società che gestisce la Borsa di Zurigo e Madrid, con Citigroup come advisor. Si tratta comunque di notizie non ufficiali. E al momento non è prevista comunicazione da parte di London Stock Exchange, che ha avviato la vendita della piattaforma su cui viene scambiata una fetta importante del nostro debito pubblico.

Mts è stata messa in vendita insieme a Borsa Italiana dal LSE per poter avere il via libera dell'Antitrust Ue all'acquisizione di Refinitiv, che porta con sè la piattaforma Tradeweb. Secondo l'Antitrust infatti con l'acquisizione di Refinitiv l'Lse avrebbe «una quota di mercato molto grande nel trading elettronico dei bond governativi europei». Gli analisti di Bank of America hanno attribuito a Mts una valutazione di 600 milioni di euro e a tutta Borsa Italiana di circa 3,3 miliardi. Chi vuole comprare l'asset dovrà dunque offrire una cifra compresa tra i 310 e i 375 milioni di euro, considerato che in vendita c'è solo il 62,5% detenuto da Borsa Italiana (la restante parte è frazionata fra molte banche). E in questo range dovrebbe collocarsi anche la valutazione di Cdp-Euronext.

IL RUOLO DI INTESA SANPAOLO

Quello su Mts è solo il primo round di una partita che potrebbe portare la Borsa di Londra a cedere tutta Piazza Affari, rilevata nel 2007 per 1,6 miliardi di euro e per la quale si parla oggi di una valutazione più che raddoppiata.

Entro l'11 settembre, infatti, sono attese le offerte sull'intera Borsa Italiana, Mts inclusa. E anche questa gara dovrebbe vedere in campo la cordata Cdp-Euronext, eventualmente puntellata da qualche istituzione finanziaria, con Intesa Sanpaolo in testa. Non si esclude l'ingresso in partita di qualche fondo di private equity.

Il perimetro delle cessioni dipenderà dalle richieste dell'Antitrust Ue. A Londra non dispiacerebbe tenersi Borsa Italiana ma se questo non fosse compatibile con l'acquisto di Refinitiv, il ceo David Schwimmer se ne farà una ragione. E l'organizzazione dei due processi di vendita in parallelo, sembrano indicare la volontà di Londra di tenersi aperte tutte le opzioni, a seconda di come evolverà il negoziato con Bruxelles.

Da parte del governo italiano, c'è l'intento di riportare la Borsa in orbita nazionale dopo 13 anni di esilio londinese. Lo schema dell'operazione, messo a punto da Mediobanca e a cui sovraintendono il Mef e la presidenza del Consiglio, prevede l'ingresso di Borsa in Euronext, nel cui capitale farebbe il suo ingresso la Cdp, con una quota analoga alla sua omologa francese, titolare dell'8% del capitale. L'attenzione del governo per Borsa Italiana e Mts si è manifestato anche nel Dl Agosto con un potenziamento del potere di veto della Consob, a cui andranno notificati i passaggi di quote superiori al 10% e che potrà congelare i diritti di voto nel caso in cui ritenesse a rischio «la sana e prudente gestione» degli asset.

Francesco Bisozzi

